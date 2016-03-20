محمد بن زايد يبحث مع العاهل البحريني تعزيز التعاون الأخوي

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها ودعمها إضافة إلى أخر التطورات والمستجدات العربية والإقليمية والدولية.

جاء ذلك لدى استقبال جلالة ملك البحرين لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اليوم في قصر وادي علي.

حضر اللقاء سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي في أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

وجرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بتنمية وتطوير العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين في ظل ما يربط بينهما من علاقات تاريخية متميزة تستند الى دعائم قوية من المحبة والأخوة والتفاهم والعمل المشترك.

كما جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز مواصلة التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في إطار المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لكل ما من شأنه دعم العمل الخليجي المشترك بما يحقق الخير والتقدم والازدهار لشعوب دول المجلس ومواجهة مختلف التحديات الراهنة انطلاقا من إيمان دول المجلس بوحدة التاريخ والآمال والتحديات المشتركة والهدف والمصير المشترك.

واستعرض الجانبان مجمل التطورات والأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر حيالها إضافة إلى التشاور والتنسيق حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأقام جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مأدبة غداء تكريما لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق.