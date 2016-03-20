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الطقس في الإمارات خلال الأيام الثلاثة المقبلة

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الطقس في الإمارات خلال الأيام الثلاثة المقبلة الطقس في الإمارات خلال الأيام الثلاثة المقبلة

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوى على سطح الأرض ممتدد من جنوب غرب الجزيرة العربية  يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تزايد السحب وسقوط أمطار مختلفة الشدة خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وأشار إلى أن يوم غد الاثنين تتزايد كميات السحب تدريجيا بعد الظهر والمساء، مع فرصة لسقوط  الأمطار، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة فوق البحر، ومثيرة للغبار والأتربة أحيانا قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق، والبحر متوسط الموج يصبح مضطربا أحيانا مع نشاط السحب  في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويسود الطقس الغائم يومي الثلاثاء والأربعاء على أغلب المناطق حيث تتكاثر كميات السحب على مناطق مختلفة ويتخللها بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار مختلفة الشدة، والرياح نشطة السرعة وقوية أحيانا مع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق المكشوفة، مع انخفاض في درجات الحرارة، والبحر مضطرب في الخليج العربي وبحر عمان وتقل كميات السحب تدريجيا من ليل الأربعاء وتنحسر على المناطق الجنوبية والشرقية.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى أخذ الحيطة والحذر من انخفاض مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة وسقوط الأمطار ونصح بعدم ارتياد البحر خلال تلك الفترة بسبب اضطرابه في الخليج العربي وبحر عمان.

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