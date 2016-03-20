الشرطة التركية في حالة تأهب قصوى بعد هجمات اسطنبول

وضعت الشرطة التركية في حالة تأهب قصوى في جميع أنحاء تركيا يوم الأحد بعد تفجير نفذه انتحاري يوم السبت في حي الاستقلال أشهر أحياء التسوق في مدينة اسطنبول فقتل ثلاثة إسرائيليين وإيراني وأصاب عشرات آخرين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للصحفيين يوم السبت إن إسرائيل تحاول تحديد إن كان الهجوم يستهدف إسرائيليين وتتحرى إن كان تنظيم الدولة الإسلامية مسؤولا عن ذلك.

وقال للصحفيين “هناك معلومات عن أنه هجوم نفذه أحد أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية لكن هذه معلومات أولية لا نزال نتحرى الأمر.”

وأكدت إسرائيل أن ثلاثة من مواطنيها قتلوا في الانفجار بينهم اثنان يحملان الجنسية الأمريكية. وقال مسؤولون أتراك إن إيرانيا قتل أيضا.

وبدا أن الهجوم الذي وقع في شارع الاستقلال أشهر أحياء التسوق في اسطنبول مشابها لتفجير انتحاري وقع في يناير في منطقة سياحية أخرى في اسطنبول. وخلال هذا الهجوم الذي ألقت الحكومة مسؤوليته على تنظيم الدولة الإسلامية فجر انتحاري نفسه وسط مجموعة من السائحين الألمان قرب وسط المنطقة السياحية بالمدينة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم السبت. وقال مسؤولون إنه ربما يكون من تنفيذ تنظيم الدولة الإسلامية أو حزب العمال الكردستاني الذي يقود صراعا مسلحا لنيل الحكم الذاتي للأكراد في جنوب شرق البلاد.

وانهارت هدنة استمرت عامين ونصف عام مع حزب العمال الكردستاني في يوليو الماضي الأمر الذي فجر أسوأ أعمال عنف في جنوب شرق البلاد منذ التسعينيات من القرن الماضي. وتعيش تركيا بالفعل في حالة تأهب بسبب مخاوف أمنية من اندلاع العنف خلال الاحتفال بعيد الربيع.

وحذرت الولايات المتحدة وبعض السفارات الأوروبية مواطنيها بأن يتوخوا الحذر قبل الاحتفالات بعيد النوروز الذي يحتفل به الأكراد بشكل أساسي. وكثيرا ما كانت الاحتفالات بالنوروز تفضي إلى اشتباكات بين محتجين أكراد وقوات الأمن في ذروة تمرد حزب العمال الكردستاني في التسعينيات.

ووجه حزب العمال الكردستاني في بيان أصدره لتهنئة الأكراد الذين قال إنهم لم يتخلوا عن الحرية ودعا الشبان الأكراد للانضمام لصفوفه.