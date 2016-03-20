صور.. جولة تفقدية لرئيس هيئة السكة الحديد بمحطة الشرق وكوبرى الليمون

قام، صباح اليوم الأحد، المهندس مدحت شوشة رئيس هيئة السكة الحديد بجولة تفقدية بمحطة الشرق وكوبرى الليمون، تفقد فيها أرصفة المحطة ومكاتب التذاكر.

يأتي ذلك ضمن توجيهات الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل بالمرور المفاجئ والتواصل الفعال مع جميع العاملين بمواقع الهيئة المختلفة لتقديم الدعم المعنوى لهم لحثهم على العمل وزيادة الإنتاج.

وأثناء الجولة استقل رئيس الهيئة أحد قطارات الدرجة العادية الغير مكيفة واستمع إلى شكاوى وأراء الركاب عن الخدمة بالقطارات ووعدهم بتحسين الخدمة.

وقام أيضا بتفقد مكاتب التذاكر بمحطتى كوبرى الليمون والشرق وطلب من العاملين حسن التعامل مع جمهور الركاب وتقديم لهم كل التسهيلات فى الحصول على التذكرة لتنمية إيرادات الهيئة وبذل مزيد من الجهد لزيادة والعمل بروح الفريق الواحد.

المراسل – عمر جمال