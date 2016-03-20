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تأجيل محاكمة 11 متهمًا بـ«الشذوذ الجنسي» لـ 27 مارس للمرافعات

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تأجيل محاكمة 11 متهمًا بـ«الشذوذ الجنسي» لـ 27 مارس للمرافعات تأجيل محاكمة 11 متهمًا بـ«الشذوذ الجنسي» لـ 27 مارس للمرافعات

أرشيفية

مراسل «ONA»:

قررت محكمة جُنح العجوزة المنعقدة، الأحد، برئاسة المستشار سمير سكر، تأجيل جلسة محاكمة 11 متهمًا بقضية الشذوذ الجنسي، لجلسة 27 مارس الجاري، للمرافعات.

يذكر أن تم ضبط المتهمين في شقة سكنية، كائنة بمنطقة المهندسين أثناء ممارستهم الأعمال المنافية للآداب.
> و كانت تحقيقات النيابة العامة، قد ذكرت أن المتهمين تم ضبطهم داخل شقة سكنية بمنطقة العجوزة، أثناء ممارستهم الشذوذ الجنسي وارتداء بعض منهم الملابس النسائية ووضعهم مساحيق التجميل.

وأضافت أنهم اعتادوا عقد اللقاءات الجنسية بذات الشقة المذكورة، وكانوا يتواصلون فيما بينهم عن طريق صفحات الـ”فيس بوك”، ومواقع التواصل الاجتماعي، كما ضبط بحوزتهم ألعاب جنسية، وأعضاء تناسلية صناعية أخرى.

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