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تأجيل نظر «غلق موقعي فيس بوك وتويتر» إلى 10 أبريل

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تأجيل نظر «غلق موقعي فيس بوك وتويتر» إلى 10 أبريل تأجيل نظر «غلق موقعي فيس بوك وتويتر» إلى 10 أبريل

أرشيفية

قررت محكمة القضاء الإداري، الأحد،  تأجيل الدعوى المطالبة بـ”غلق مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر”"، لـ 10 أبريل المقبل، للإطلاع.

أقام الدعوى السالفة محمد حامد سالم، محامي، فيما رأس الجلسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، حسبما أفاد مراسل أونا.

واستند مقيم الدعوى في مطلبه إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم في ” التحريض على أعمال العنف”.

وقالت الدعوى،  إن” أجهزة الاستخبارات الخارجية استخدمت مواقع التواصل قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، في “إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران في الممتلكات العامة والخاصة داخل ”.

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أونا

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