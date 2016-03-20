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المرصد السورى: مقتل 110 أشخاص أمس فى أنحاء متفرقة من سوريا

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المرصد السورى: مقتل 110 أشخاص أمس فى أنحاء متفرقة من سوريا المرصد السورى: مقتل 110 أشخاص أمس فى أنحاء متفرقة من سوريا

ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان أن 110 أشخاص قتلوا أمس، بينهم 22 عنصرا من قوات النظام والموالين لها، فى شتى أنحاء سوريا نتيجة عمليات قصف أو الاشتباكات بين المسلحين.

وأشار المرصد- الذى يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له الأحد،إلى مقتل ما لا يقل عن 18 إرهابيا من تنظيم "داعش" خلال القصف المكثف والمستمر والغارات الجوية، التى استهدفت منطقة تدمر بريف حمص الشرقى، فى حين قتل عنصران على الأقل من جبهة النصرة (تنظيم القاعدة فى بلاد الشام) خلال قصف واشتباكات دارت بينها وبين قوات النظام والموالين لها فى محيط حاجز الرابية قرب قرية تل درة بريف مدينة سلمية الغربى فى ريف حماه الشرقى.

وقُتل خمسة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى جراء تنفيذ الطائرات الروسية لأكثر من 10 ضربات استهدفت خلالها مناطق متفرقة فى مدينة الرقة.

كما أفاد المرصد بمقتل أربعة مقاتلين من قوات ما يسمى بـ"سوريا الديمقراطية" خلال اشتباكات مع تنظيم "داعش" فى قريتى مكمن وأم الفخذ بمنطقة الشدادى فى ريف الحسكة الجنوبى.
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