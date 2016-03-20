متتكلمش والبس ضيق أثناء الأكل.. نصائح غير تقليدية لإنقاص الوزن

سلط الموقع الإخبارى الأمريكى "فوكس نيوز" الضوء على طريقة جديدة وبسيطة لتقليل الشهية ومنع الإفراط فى تناول الطعام وهى "الأكل فى صمت تام".

وتوصل الباحثون إلى أن الاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة التلفزيون أثناء وجبات الطعام يمكن أن تؤدى إلى الإفراط فى تناول الطعام بطريقة غير مقصودة.

وكشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية فى تقرير نشرته مؤخرا عن طريقة أخرى لإنقاص الوزن أو منع الإفراط فى تناول الطعام تعتمد على ارتداء الملابس الضيقة وليست الفضفاضة.

وأشار الباحثون إلى أن السمنة سوف تصيب أكثر من نصف سكان بريطانيا بحلول عام 2050، وفقا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية “NHS”.

وفى السياق، أظهرت دراسة سابقة نشر نتائجها مؤخراً موقع صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية عن طريقة جديدة لإنقاص الوزن، وهى الاستماع لصوت مضغك للطعام، حيث أكد الدكتور ريان إلدير أستاذ التسويق بجامعة بريجهام يونج فى الولايات المتحدة أن التركيز على صوت مضغ الطعام يمكن أن يقلل من استهلاك الأكل، كما أثبتت التجارب أن الأشخاص يأكلون كميات منخفضة عندما يستمعون لأصوات مضغهم للطعام المزعجة.

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