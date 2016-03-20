أخبار عاجلة

القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

انتهى مؤتمر كوبر - لا مشكلة لدي إذا أراد اتحاد الكرة رحيلي إذا خسرت أمام نيجيريا

Google+ Print
انتهى مؤتمر كوبر - لا مشكلة لدي إذا أراد اتحاد الكرة رحيلي إذا خسرت أمام نيجيريا انتهى مؤتمر كوبر - لا مشكلة لدي إذا أراد اتحاد الكرة رحيلي إذا خسرت أمام نيجيريا

يتابع FilGoal.com مؤتمر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، في بداية معسكر الفريق استعدادا لمواجهتي نيجيريا.

ويعقد كوبر مؤتمرا صحفيا قبل السفر إلى نيجيريا، من أجل المواجهة الأولى والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.

- نهاية المؤتمر.

- كوبر: لا توجد لدي مشكلة إذا أراد اتحاد الكرة إقالتي إذا خسرت أمام نيجيريا.

- كوبر: منتخب نيجيريا يتميز بالقوة والسرعة لكن نمتلك اللاعبين المناسبين والأسلوب الأمثل لمواجهة ذلك.

- كوبر: لدي عناصر أستطيع معها مواجهة أي فريق، أرى في أعين اللاعبين الرغبة في الفوز في كل معسكر للفريق.

- كوبر: فوز الأهلي والزمالك في إفريقيا مهم جدا من أجل الناحية المعنوية، فعندما يخسرا نحتاج للكثير من الوقت من أجل تجهيز اللاعبين.

- كوبر: أعد بتقديم كل ما لدي. لم أقل مطلقا إنني أضمن الفوز في أي مكان دربت به رغم قيادتي لفرق كبيرة كانت مطالبة بالفوز دائما.

- كوبر: نستطيع الفوز على نيجيريا ولا يمكن تكرار ما حدث أمام غانا حين خسر الفريق 6-1.

- كوبر: تصريحات الجانب النيجيري لابد ألا تؤثر بالسلب في معنوياتنا فإذا حدث ذلك سنظهر بلا شخصية ولا نستحق وقتها تمثيل منتخب مصر. لهم حرية التصريحات وأننا احترمهم قبل المواجهة.

- كوبر: عصام الحضري يسير بشكل جيد، لا أستطيع إرضاء الجميع في الاختيارات لأن العدد محدود.

- كوبر: أحتاج لحمادة طلبة كظهير أيسر، لديه خصائص معينة وكل مدربي الزمالك أشركوه أساسيا.

- كوبر: أثق في عملي وفي اللاعبين الذين اخترتهم ومتفائل قبل المباراة، هذه هي الروح التي نريدها أمام نيجيريا.

- كوبر: الكل يعرف أهمية المباراة فاهتمام الجميع بها يجعلها سلاحا ذو حدين. إذا فزنا فسيعتبر ذلك نجاحا لي أما إذا خسرنا فالتعليقات ستكون قاسية وسيضيع كل ما فعلناه في الفترة الماضية.

- بداية المؤتمر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر