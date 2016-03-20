انتهى مؤتمر كوبر - لا مشكلة لدي إذا أراد اتحاد الكرة رحيلي إذا خسرت أمام نيجيريا

يتابع FilGoal.com مؤتمر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، في بداية معسكر الفريق استعدادا لمواجهتي نيجيريا.

ويعقد كوبر مؤتمرا صحفيا قبل السفر إلى نيجيريا، من أجل المواجهة الأولى والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.

- نهاية المؤتمر.

- كوبر: لا توجد لدي مشكلة إذا أراد اتحاد الكرة إقالتي إذا خسرت أمام نيجيريا.

- كوبر: منتخب نيجيريا يتميز بالقوة والسرعة لكن نمتلك اللاعبين المناسبين والأسلوب الأمثل لمواجهة ذلك.

- كوبر: لدي عناصر أستطيع معها مواجهة أي فريق، أرى في أعين اللاعبين الرغبة في الفوز في كل معسكر للفريق.

- كوبر: فوز الأهلي والزمالك في إفريقيا مهم جدا من أجل الناحية المعنوية، فعندما يخسرا نحتاج للكثير من الوقت من أجل تجهيز اللاعبين.

- كوبر: أعد بتقديم كل ما لدي. لم أقل مطلقا إنني أضمن الفوز في أي مكان دربت به رغم قيادتي لفرق كبيرة كانت مطالبة بالفوز دائما.

- كوبر: نستطيع الفوز على نيجيريا ولا يمكن تكرار ما حدث أمام غانا حين خسر الفريق 6-1.

- كوبر: تصريحات الجانب النيجيري لابد ألا تؤثر بالسلب في معنوياتنا فإذا حدث ذلك سنظهر بلا شخصية ولا نستحق وقتها تمثيل منتخب مصر. لهم حرية التصريحات وأننا احترمهم قبل المواجهة.

- كوبر: عصام الحضري يسير بشكل جيد، لا أستطيع إرضاء الجميع في الاختيارات لأن العدد محدود.

- كوبر: أحتاج لحمادة طلبة كظهير أيسر، لديه خصائص معينة وكل مدربي الزمالك أشركوه أساسيا.

- كوبر: أثق في عملي وفي اللاعبين الذين اخترتهم ومتفائل قبل المباراة، هذه هي الروح التي نريدها أمام نيجيريا.

- كوبر: الكل يعرف أهمية المباراة فاهتمام الجميع بها يجعلها سلاحا ذو حدين. إذا فزنا فسيعتبر ذلك نجاحا لي أما إذا خسرنا فالتعليقات ستكون قاسية وسيضيع كل ما فعلناه في الفترة الماضية.

- بداية المؤتمر.