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"فلاى دبى" تدعو إلى انتظار نتائج التحقيقات وعدم الخوض فى التخمينات

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"فلاى دبى" تدعو إلى انتظار نتائج التحقيقات وعدم الخوض فى التخمينات "فلاى دبى" تدعو إلى انتظار نتائج التحقيقات وعدم الخوض فى التخمينات

دعا الرئيس التنفيذى لشركة "فلاى دبى" الإماراتية، غيث الغيث، إلى عدم الخوض فى التخمينات وانتظار نتائج التحقيقات الخاصة برحلة الطائرة "أف زد 981"، التى سقطت على بروسيا وراح ضحيته العشرات.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن الغيث قوله "إننا نعلم جيدًا أنه خلال الساعات الماضية انتشرت العديد من الأقاويل والتخمينات حول أسباب الحادثة، لكننا ندعو إلى عدم الخوض فى التخمينات وانتظار نتائج التحقيقات، ونطالب منح السلطات التى تحقق فى الحادثة الوقت والخصوصية الكافيين اللذين تحتاجهما إلى تحديد الأسباب".

وأضاف "أننا حصرنا تركيزنا فى مسألتين أساسيتين هما الاهتمام بجميع من طالتهم الحادثة، وتقديم كل الدعم اللازم للسلطات التى باشرت فى تحقيقاتها لتحديد أسباب الحادثة".

وكشف الغيث أنه يوجد اخصائيين إماراتيين من دوائر الهندسة والأمانة فى موقع الحطام يعملون مع السلطات المعنية لمساعدتهم على تحديد سبب الحادثة بأسرع وقت ممكن وهم سيقدمون خبراتهم وأية معلومات اضافية قد يحتاجها محققو الحوادث الجوية.
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