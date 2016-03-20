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وزير الخارجية ينقل رسالة شفهية من الرئيس السيسي إلى البشير

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وزير الخارجية ينقل رسالة شفهية من الرئيس السيسي إلى البشير وزير الخارجية ينقل رسالة شفهية من الرئيس السيسي إلى البشير

والبشير (أرشيفية)

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية توجه إلى الخرطوم، مساء أمس السبت، حيث سيلتقي مع الرئيس السوداني عمر البشير وينقل إليه رسالة من شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسى تتعلق بمتابعة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، والإعداد للجنة العليا المشتركة بين البلدين، وتنسيق المواقف حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن شكري سوف يعقد جلسة مشاورات مع نظيره السوداني البروفسير إبراهيم الغندور تتناول متابعة ملفات العلاقات الثنائية والتعاون الثلاثي القائم بين والسودان وأثيوبيا، بالإضافة إلى التشاور حول الأوضاع في ليبيا وسوريا والقرن الأفريقي.

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