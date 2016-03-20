أخبار عاجلة

القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

تعاون إيطالي-ياباني بهدف منع كوريا الشمالية من تطوير برنامجها النووي والصاروخي

Google+ Print
تعاون إيطالي-ياباني بهدف منع كوريا الشمالية من تطوير برنامجها النووي والصاروخي تعاون إيطالي-ياباني بهدف منع كوريا الشمالية من تطوير برنامجها النووي والصاروخي

وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا

اتفق وزيرا خارجية اليابان وإيطاليا على أن تتعاون الدولتان من أجل منع كوريا الشمالية من تطوير برنامجها النووي والصاروخي.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الأحد، عن الوزير الياباني فوميئو كيشيدا – خلال لقاء نظيره الإيطالي باولو جينتيلوني – وصفه تحركات بيونج يونج بالاستفزازية، ومن بينها الإطلاق الصاروخي أول أمس الجمعة، مشددًا على أن مثل هذا التحرك لا يمكن التساهل معه وإنه ينبغي على المجتمع الدولي الرد بشكل حازم.

وأكد الجانبان على مخاوفهما المشتركة حيال محاولات تغيير الوضع الراهن بالقوة، في تلميح إلى الأنشطة البحرية الصينية الطموحة في بحر جنوب الصين، واتفقا على تعزيز حكم القانون في البحار بصورة شاملة.

كما اتفق الوزيران على التعاون من أجل إنجاح اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع الذي تستضيفه اليابان ويعقد في أبريل القادم بمدينة هيروشيما.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا