تعاون إيطالي-ياباني بهدف منع كوريا الشمالية من تطوير برنامجها النووي والصاروخي

اتفق وزيرا خارجية اليابان وإيطاليا على أن تتعاون الدولتان من أجل منع كوريا الشمالية من تطوير برنامجها النووي والصاروخي.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الأحد، عن الوزير الياباني فوميئو كيشيدا – خلال لقاء نظيره الإيطالي باولو جينتيلوني – وصفه تحركات بيونج يونج بالاستفزازية، ومن بينها الإطلاق الصاروخي أول أمس الجمعة، مشددًا على أن مثل هذا التحرك لا يمكن التساهل معه وإنه ينبغي على المجتمع الدولي الرد بشكل حازم.

وأكد الجانبان على مخاوفهما المشتركة حيال محاولات تغيير الوضع الراهن بالقوة، في تلميح إلى الأنشطة البحرية الصينية الطموحة في بحر جنوب الصين، واتفقا على تعزيز حكم القانون في البحار بصورة شاملة.

كما اتفق الوزيران على التعاون من أجل إنجاح اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع الذي تستضيفه اليابان ويعقد في أبريل القادم بمدينة هيروشيما.

أ ش أ