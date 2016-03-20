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بالصور.. محافظ الإسكندرية يفتتح معرض الأهرام الدولى للكتاب

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بالصور.. محافظ الإسكندرية يفتتح معرض الأهرام الدولى للكتاب بالصور.. محافظ الإسكندرية يفتتح معرض الأهرام الدولى للكتاب
افتتح المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية ظهر اليوم معرض الأهرام الدولى للكتاب والذى يقام بجمعية الشبان المسلمين بالشاطبى فى الفترة من 20 مارس حتى 4 أبريل المقبل، ويشمل المعرض كتب فى كافة المجالات أهمها إصدارات مؤسسة الأهرام والكتب السياسية والفنون والأدب والتاريخ وغيرها من المجالات.

وهنأ المحافظ الحضور على هذا المعرض، معربا عن سعادته بوجوده فى معرض متميز من مؤسسة عريقة ترأست العلم والمعرفة وقادت مسيرة التنوير على مدار أكثر من قرن ونصف، وشكر جميع العاملين بالمعرض والقائمين عليه، مقدما النحية لمؤسسة الأهرام ومجلس إدارتها المحترم، وفى نهاية الافتتاح أهدى القائمون على المعرض للمحافظ كتاب "الأهرام وطن فى جريدة".

جوله محافظ الاسكندرية (1)

جوله محافظ الاسكندرية (2)

جوله محافظ الاسكندرية (3)

جوله محافظ الاسكندرية (4)

جوله محافظ الاسكندرية (5)

جوله محافظ الاسكندرية (6)

جوله محافظ الاسكندرية (7)

جوله محافظ الاسكندرية (8)


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