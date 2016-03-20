تلاميذ قرية شهيد بالشرقية يحملون لافتة مكتوب عليها "ياريتنا مكانك يا محمود"

خرج تلاميذ المدارس بقرية كفر العدوى مركز فاقوس، مسقط رأس الشهيد النقيب محمود منير يونس، الذى استشهد فى هجوم إرهابى على كمين أمنى بالعريش مساء أمس، حاملين لافتة كبيرة مدون عليها "كل يوم شهيد عشان ندل يعيش، كل يوم شهيد عشان مصر تعيش، اوعى حد يزعل، ياريتنا مكانك يا محمود".

وأكد منير يونس، والد الشهيد لـ"اليوم السابع"، إن نجله النقيب محمود يعمل ضابطا بمديرية أمن شمال سيناء منذ ثلاث سنوات ونصف، وأنه متزوج ولديه طفل عمره 8 شهور يدعى "منير ".

وأضاف والد الشهيد، " آخر مرة سمعت صوته ليلة الجمعة الماضية، اتصلت أطمن على اخباره قالى أنا بخير بس ادعولى"، مشيرا إلى أنه طالبه أكثر من مرة يقدم طلب نقل من سيناء، لكنه كان يرفض ويرد "لو كل واحد فكر فى نفسه البلد هتضيع، احنا بلدنا غالية وروحى مش خسارة فيها".

وكانت عناصر إرهابية استهدفت كمينا أمنيا فى منطقة الصفا جنوب مدينة العريش بقذيفة هاون، مما أسفر عن استشهاد 18 من أفراد الشرطة من بينهم 4 ضباط، والنقيب محمود منير والمجند محمد مصطفى حسين من مركز أبو كبير بالشرقية.

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