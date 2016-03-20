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أهالى قرية الواسطى بأسيوط ينتظرون جثمان شهيد كمين العريش

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أهالى قرية الواسطى بأسيوط ينتظرون جثمان شهيد كمين العريش أهالى قرية الواسطى بأسيوط ينتظرون جثمان شهيد كمين العريش
ينتظر أهالى قرية الواسطى التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط، تشييع جثمان العريف سعد أحمد سعيد فى تفجيرات كمين الشرطة بالعريش مساء أمس السبت.

حيث توافد المئات من أهالى القرية والقرى المجاورة على منزل أسرة الشهيد لمواساتهم وانتظار تشييع جثمانه فور وصوله، لدفنه بمسقط رأسه بالقرية.

يذكر أن الشهيد سعد أحمد سعيد محمد 30 عامآ مقيم قرية جزيرة الواسطى بمركز الفتح عريف شرطة بمديرية أمن شمال سيناء، قد استشهد مساء أمس، إثر قيام مجهولين بإطلاق قذيفة هاون على كمين الصفا بالطريق الدائرى بدائرة قسم ثالث.
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