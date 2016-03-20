بالصور.. الحزن يسيطر على أهالى قرية حصة مليج بالمنوفية لاستشهاد "يوسف أمير"

خيمت حالة من الحزن على أهالى قرية حصة مليج التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بعد استشهاد يوسف أمير فؤاد يوسف أمس، فى عملية إرهابية استهدفت كمين شرطة بسيناء، أسفر عن استشهاد 18 شهيدا وإصابة آخرين.

وأكد والد الشهيد أمير فؤاد يوسف مزارع، تلقيت الخبر فى السادسة من صباح اليوم من أحد أصدقائه، وأن له "شقيق واحد" وحاصل على دبلوم صنايع.

وأكد والد الشهيد، أن آخر مرة كان موجود فيها الشهيد بالقرية فى 29 من الشهر الماضى، وكان من المنتظر قدومه بعد يوم أو يومين، وطالب والد الشهيد الرئيس عبد الفتاح السيسى والفريق صدقى صبحى وزير الدفاع واللواء مجدى عبد الغفار ووير الداخلية بالقصاص العادل لدم ابنه وجميع الشهداء من الإرهابيين والانتقام لهم أشد انتقام.

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