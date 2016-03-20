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كوبر: أثق في قدرتنا على الفوز على نيجيريا.. وانسوا الـ6-1

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كوبر: أثق في قدرتنا على الفوز على نيجيريا.. وانسوا الـ6-1 كوبر: أثق في قدرتنا على الفوز على نيجيريا.. وانسوا الـ6-1

يثق الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر في قدرة الفراعنة على الفوز على نيجيريا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017.

ويخرج منتخب مصر لمواجهة نيجيريا يوم الجمعة المقبل، قبل استضافة النسور يوم 29 مارس على ملعب برج العرب.

وقال كوبر في المؤتمر الصحفي: "عن نفسي، أثق في قدرتنا على الفوز على نيجيريا".

وتابع "لن يتكرر سيناريو الخسارة الكبيرة أمام غانا 6-1".

ويقصد كوبر خسارة الفراعنة من غانا 6-1 في ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لمونديال 2014 تحت قيادة الأمريكي بوب برادلي.

وأضاف كوبر "أثق في عملنا وفي اللاعبين سواء المحليين أو المحترفين، ولذلك أشعر بالتفاؤل".

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