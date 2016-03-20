منتخب مصر يبرر استدعاء الحضري وحمادة طلبة

برر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر استدعاء الثنائي عصام الحضري وحمادة طلبة لقائمة الفراعنة، من أجل مواجهة نيجيريا.

ويخرج منتخب مصر لمواجهة نيجيريا يوم الجمعة المقبل، قبل استضافة النسور يوم 29 مارس على ملعب برج العرب في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017.

وانضم الحضري حارس وادي دجلة صاحب الـ43 عاما إلى قائمة الفراعنة، بالإضافة إلى حمادة طلبة صاحب الـ34 عاما والذي يلعب مع الزمالك في مركز الظهير الأيسر.

وقال كوبر في المؤتمر الصحفي: "أحتاج إلى طلبة كظهير أيسر في قائمة المنتخب".

وأوضح "كل المدربين الذين تولوا قيادة الزمالك اعتمدوا على طلبة في هذا المركز، وهو ما يثبت أنه لاعب جيد جدا".

وعن الحضري، قال كوبر: "يسير بشكل جيد مع وادي دجلة في الدوري، ولفت أنظار الكل".

وأتم كوبر "في النهاية، لا أستطيع أن أرضي الناس كلها لأنني أضم عددا معينا من اللاعبين".