سامح شكرى ينقل رسالة شفهية من الرئيس السيسى لـ عمر البشير

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية توجه إلى الخرطوم مساء أمس، حيث سيلتقى مع الرئيس السودانى عمر البشير وينقل إليه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى تتعلق بمتابعة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، والإعداد للجنة العليا المشتركة بين البلدين، وتنسيق المواقف حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن شكرى سوف يعقد جلسة مشاورات مع نظيره السودانى إبراهيم الغندور تتناول متابعة ملفات العلاقات الثنائية والتعاون الثلاثى القائم بين مصر والسودان وإثيوبيا، بالإضافة إلى التشاور حول الأوضاع فى ليبيا وسوريا والقرن الأفريقى.

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