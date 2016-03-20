طارق شوقى: دفعة متدربين جديدة لبرنامج الرئاسة لـ"تأهيل الشباب" بعد أسبوعين

كشف الدكتور طارق شوقى الأمين العام للمجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية، عن إلحاق دفعة جديدة من الشباب بالبرنامج الذى تنفذه مؤسسة الرئاسة خلال الفترة الحالية "تأهيل الشباب للقيادة" بعد أسبوعين.

وأضاف الدكتور طارق شوقى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدفعة الحالية من الشباب يتلقون تدريبا مكثفا لتأهيلهم، و أن الرئيس يولى اهتماما شديدا بهم، والدليل زيارته المفاجئة لهم أثناء التدريب.

>وأشار شوقى إلى أن قوام دفعة المتدربين تبلغ حاليا 500 شاب وشابة، تمكنوا خلال فترة الـ4 أشهر الماضية منذ التحاقهم بالبرنامج، من تلقى تدريب مكثف وتم تسكين الوافدين منهم من الأقاليم كى يستطيعوا التركيز فى المحاضرات التى يتلقونها ويتدربون فى 5 أماكن بالقاهرة .

وأوضح شوقى أنهم مقسمون إلى مجموعات، كل مجموعة 25 فردا، أى 20 مجموعة تحصل كل واحدة على محاضرة يوميا، فيحصلون على 20 محاضرة بالتوازى كل يوم.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أجرى زيارة مفاجئة إلى مقر المجالس التخصصية، أمس السبت حيث ألتقى بمجموعة من الشباب الدارسين بالدورة الأولى للبرنامج، وذلك للتعرف على تقييمهم لفعاليات البرنامج التأهيلى، ومدى الاستفادة التى حققوها حتى الآن. ووجه الرئيس بأهمية إجراء تقييم دورى للتقدم الذى يُحرزه الدارسون، والإطلاع بشكل منتظم عليه، و أكد خلال لقائه بالشباب الدارسين على جدية الدولة فى تولى الشباب للمناصب القيادية، وتمكينهم من الاضطلاع بالمسئولية خلال المرحلة المقبلة، مشيداً بما يتمتع به الشباب من حماس وطاقات وقدرات كبيرة تحرص الدولة على تعظيم الاستفادة منها وتوجيهها إلى الطريق الصحيح فى خدمة الوطن.

السيسى فى زيارة مفاجئة للبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب: الدولة جادة فى تولى الشباب للمناصب القيادية..ولدينا إرادة حقيقية لمكافحة الفساد.. والرئيس يجرى حوارا مفتوحا مع الطلاب ويناقش تنفيذ استراتيجية2030

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