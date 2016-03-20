بالصور.. وقفة لموظفي الضرائب أمام «الصحفيين» احتجاجًا على قانون الخدمة المدنية

تجمع عدد من موظفي الضرائب والعاملين بعدد من قطاعات الدولة المختلفة، ظهر اليوم الأحد، أمام نقابة الصحفيين، احتجاجاً على تعديل قانون الخدمة المدنية، وإعادة عرضه مرة أخرى على مجلس النواب.

وطالب المشاركون في الفاعلية الاحتجاجية سرعة إقالة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، وهاني دميان وزير المالية، وايضاً تعديل بنود قانون الخدمة المدنية، لأنه يستثني بعض هيئات الدولة.

وردد المتظاهرون هتافات “حركة عمالية واحدة ضد السلطة اللي بتدبحنا”، و”قولوا للسيسي وقولوا لشريف العمال عالرصيف”، كما رفعو لافتات كتب عليها “قانون الخدمة المدنية ظالم”، “نرفض قانون السخره المدنية”، “نفسي أعيش”، و”الموظفين ينتفضون ضد الخدمة المدنية”.

المراسل – عمر جمال