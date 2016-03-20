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الشوربة والكمادات الدافئة.. لعلاج الزكام عند الحامل

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الشوربة والكمادات الدافئة.. لعلاج الزكام عند الحامل الشوربة والكمادات الدافئة.. لعلاج الزكام عند الحامل
الزكام من الأعراض المرضية المزعجة جدا، وإذا أصابت الحامل، تضاعف هذا الإزعاج بلا شك، حيث تعانى من انسداد بالأنف وصعوبة فى التنفس، إضافة إلى متاعب الحمل والوهن وثقل البطن وتكسير الجسم والشعور بالإرهاق، لذا يكون تأثير الزكام عليها شديد ويؤثر بالسلب على غيرها من غير الحوامل.

الزكام عند الحامل


>وفى السياق أكدت الدكتورة سارة كامل استشارى النساء أن الزكام من الأعراض التى يتضاعف تأثيرها على الحامل، لأن الحامل تعانى من أعراض مرضية كثيرة بسبب مشقة الحمل، ولذا قد تعانى أيام طوال من انسداد الأنف نتيجة ضعف دفاعات الجسم وصعوبة الشفاء السريع.

علاج الزكام للحامل بالطرق الطبيعية


>ولا شك أن الطرق الطبيعية أفضل للحامل من العلاجات الدوائية، وذلك لمنع أغلب الأدوية عنها بغرض سلامتها والجنين، ومن الأفضل أن تركز الحامل على علاج الزكام بعدة طرق طبيعية منها:

- وضع كمادات دافئة أو قربة دافئة أو مخدة حرارية على الأنف والجبهة والخدود
>- تناول الكثير من البصل والثوم أو إضافتهما إلى الطعام إن أمكنها لتعزيز مناعتها ودفاعات جسمها الضعيف
>- يمكن للحامل الاعتماد على عصير الليمون بالعسل كأفضل العصائر للإمداد بفيتامين سى الطبيعى وتقوية المناعة لديها
>- الشوربات الدافئة الغير دسمة للغاية مضاف إليها قطرات الليمون يعزز من علاج الزكام لديها
>- العسل والليمون الخام دون إضافة المياه الساخنة إليهما، من أفضل أنواع غرغرة الحلق وتساعد على التخلص من الزكام.

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