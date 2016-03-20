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السيطرة على حريق 16 محلاً في سوق الخضار بأبوظبي

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السيطرة على حريق 16 محلاً في سوق الخضار بأبوظبي السيطرة على حريق 16 محلاً في سوق الخضار بأبوظبي

سيطرت فرق الدفاع المدني والتدخل السريع بأبوظبي، فجر اليوم "الاحد " على حريق شبّ في ستة عشر محلاً تجارياً في سوق الخضار والفواكه في سوق " ميناء زايد" بأبوظبي، دون وقوع خسائر في الأرواح، او أية إصابات.

 وأشرف على عمليات الإطفاء مباشرة من الميدان اللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوازرة الداخلية، والعقيد طارق صالح الشريف، نائب مدير عام الدفاع المدني بأبو ظبي بالإنابة، بحضور العقيد أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير مديرية شرطة العاصمة بالإنابة.

وذكر العقيد عبدالله راشد الزعابي مناوب عام الدفاع المدني في أبوظبي، أنه وفور تلقي البلاغ من غرفة العمليات، في الساعة الخامسة فجر أمس تحركت فرق الدفاع المدني والتدخل السريع، إلى موقع الحريق، بأربع فرق من مراكز الدفاع المدني في "شارع الميناء " و"ميناء زايد" و"المدينة " ووحدة التدخل السريع في مركز "الفلاح"، والتي باشرت مهامها في إطفاء الحريق ومحاصرته، والحيلولة دون امتداده الى الأماكن المجاورة، والى المحلات التجارية الموازية.


> وقال إنه وبحسب المعاينات صنف الحريق فوق المتوسط، لافتاً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات الحريق وأسبابه، ومشدداً على ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية في المباني، واتباعها في مختلف المنشآت التجارية والصناعية.

 وشاركت في الدعم اللوجستي الدوريات المرورية، وفرق شرطية من مركز شرطة المدينة، وإدارة الدعم الجوي بالإدارة العامة للإسناد الأمني بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بطائرتها اللاسلكية بنقل الصورة الحية لدعم متخذ القرار في الميدان، ونقل الصورة لغرفة العمليات للوقوف على الاوضاع اللوجستية، وتوزيع الموارد.

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