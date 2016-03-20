أخبار عاجلة

القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السفارة الأمريكية تدين الهجمات الإرهابية فى رفح.. وتؤكد دعمها لمصر

Google+ Print
السفارة الأمريكية تدين الهجمات الإرهابية فى رفح.. وتؤكد دعمها لمصر السفارة الأمريكية تدين الهجمات الإرهابية فى رفح.. وتؤكد دعمها لمصر
أدانت سفارة الولايات المتحدة بشدة الهجمات الإرهابية البشعة التى وقعت أمس فى العريش ورفح والتى أسفرت عن قتل 18 جنديا وضابط شرطة وإصابة آخرين.

وقالت فى بيان لها "نتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا، ونتمنى للمصابين سرعة الشفاء".

وأكد البيان أن الولايات المتحدة تقف مع والشعب المصرى فى الحرب الجارية ضد الإرهاب، وفى سعيهم لبناء بلد مستقر، ديمقراطى ، ومزدهر.


>- جنازة الشهيد محمود منير عقب صلاة الظهر من مسجد كفر العدوى بفاقوس

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان