السفارة الأمريكية تدين الهجمات الإرهابية فى رفح.. وتؤكد دعمها لمصر

أدانت سفارة الولايات المتحدة بشدة الهجمات الإرهابية البشعة التى وقعت أمس فى العريش ورفح والتى أسفرت عن قتل 18 جنديا وضابط شرطة وإصابة آخرين.

وقالت فى بيان لها "نتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا، ونتمنى للمصابين سرعة الشفاء".

وأكد البيان أن الولايات المتحدة تقف مع الحكومة والشعب المصرى فى الحرب الجارية ضد الإرهاب، وفى سعيهم لبناء بلد مستقر، ديمقراطى ، ومزدهر.

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