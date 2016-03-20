7 أمراض تشعرك بالإرهاق والتعب رغما عنك.. تعرف عليها

نشعر أحيانا بالإرهاق والتعب دون سبب معروف، ولكن فى الأغلب ما نستعيد عافيتنا ونشعر بالراحة النفسية والبدنية بعد الحصول على القدر الكافى من النوم أو ارتشاف كوب من القهوة أو الخروج إلى مكان نحبه.

ولكن فى الوقت نفسه يوجد بعض الأشخاص الذين يشعرون بالإرهاق والإعياء رغما عنهم بسبب الاضطرابات المرضية التى يعانون منها، ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز هؤلاء المرضى، وذلك حسبما نشر مؤخرا بموقع هيئة الخدمات الصحية البريطانية، وهم يشملون:

1.الأشخاص المصابون بمرض السيلياك أو الداء الزلاقى: وهو اضطراب يحدث بالجهاز الهضمى ويؤدى إلى تلف الأمعاء الدقيقة، ومن أعراضها الإسهال وفقدان الوزن والأنيميا.

2.مرضى الأنيميا: فقر الدم من أكثر الأسباب التى تؤدى للشعور بالإرهاق والإعياء، وخاصة ًأنيميا نقص الحديد.

3.متلازمة الإرهاق المزمن: من أبرز أعراضه:احتقان الحلق وآلام العضلات وآلام المفاصل والصداع، ويشعر الشخص بإعياء مزمن وشديد لفترة تزيد عن 6 شهور.

4.مرض انقطاع التنفس المفاجئ خلال النوم: يصابون بانخفاض شديد فى مستويات الأكسجين بالجسم بالإضافة إلى أنهم لا يحصلون على القدر الكافى من النوم، وهو ما يجعلهم يشعرون بالإعياء.

5.قصور الغدة الدرقية: يعانى هؤلاء المرضى من الشعور بالإعياء وزيادة الوزن وآلام العضلات، وغالبا ما يصيب هذا المرض السيدات.

6.مرض السكر: من أكثر الأسباب المؤدية للشعور بالإعياء والإرهاق.

7.مرضى الاكتئاب يشعرون بالإرهاق والإعياء وغالبا ما تنخفض مستويات الطاقة بجسمهم، وكذلك مرضى القلق الزمن.

وأضاف التقرير أنه يجب زيارة الطبيب فورا إذا لم نتعرف على السبب الذى يؤدى لشعورنا بالتعب والإرهاق من أجل الاطمئنان على صحتنا ـوعلاج أى مرض محتمل بشكل مبكر حال الإصابة به.

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