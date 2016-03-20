بشرى.. أحدث عملية لاستئصال سرطان الكبد بالمنظار دون إجراء جراحة كبيرة

سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على أحدث عملية لعلاج أورام الكبد باستخدام المنظار وذلك باستخدام عملية مبتكرة ثبت أنها تساهم فى رفع معدلات شفاء المرضى وحدوث استشفاء سريع لهم أن يعانوا من آثار جانبية كثيرة.

وأوضح التقرير أن العملية حدث فيها تطويرات كبيرة، وهى مخصصة بشكل أكبر لمرضى سرطان القولون الخبيث الذى تدهور مرضهم حتى انتقل الورم من الأمعاء إلى إلى الكبد، وتعتمد العملية المبتكرة على استئصال أورام الكبد بالمنظار عبر إجراء عدة فتحات صغيرة بالبطن والدخول عبرها بواسطة المنظار لاستئصال الورم، وهو ما يغنى عن الحاجة لإجراء جراحة كبيرة وعمل شق كبير فى البطن (كما هو المتبع فى علاج أغلب الحالات )، وكما سيسرع ذلك من استشفاء المرضى وسيمكثون فترة قليلة بالمستشفى لا تتجاوز يومين أو 3 أيام بدلا من اسبوع وكما يقلل فرص حدوث العدوى الميكروبية.

ومن المستشفيات الرائدة فى هذا المجال، حسب ديلى ميل البريطانية مستشفى ساوثهامبتون العام ببريطانيا، وأجرى الأطباء أكثر من 600 عملية من هذا النوع، وتستغرق العملية تقريبا ما بين 3 إلى 7 ساعات، ويخضع المريض لتخدير كلى أثناء إجرائها، ومن المتوقع أن تتحسن النتائج بعد إضافة بعض التحديثات والتطويرات.

كيف يتم إجراء العملية؟

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>1.يخضع المريض لفحوصات وأشعة على الكبد للتعرف على مكان الورم بشكل دقيق.>2.يقوم الجراح بعمل فتحات صغيرة بالبطن وبالأخص فوق الكبد مباشرة، وسيمررون خلالها بعض الأدوات لعلاج أورام بالكبد مثل المنظار.

3.يتم استئصال جزء الكبد المصاب بالورم، دون ظهور أى آثار ملحوظة بعد الجراحة، وكما يحث استشفاء للمرضى بشكل أسرع.

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