محمد بن راشد يعتمد الميثاق الوطني للسعادة والإيجابية

اعتمد وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ميثاقاً وطنياً للسعادة والإيجابية التزاما بخلق البيئة الأسعد لمجتمع الامارات.جاء ذلك على خلال ترأسه اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء اليوم الاحد.

وقال سموه على حسابه الرسمي في "تويتر" :"اعتمدنا اليوم تسمية رئيس تنفيذي للسعادة والايجابية في جميع المؤسسات، ومجالس للسعادة المؤسسية والايجابية في الوزارات الاتحادية."

واضاف:" واعتمدنا ايضاً برامج لتصنيف اكثر بيئات العمل سعادة وايجابية في القطاع الحكومي والخاص.. لأن السعادة مفتاح الإنتاجية."

واختتم قائلاً:" السعادة والايجابية أسلوب حياة .. والتزام حكومي .. وروح حقيقية توحد المجتمعات .. ونحن في بداية مسار نتعلم فيه كل يوم شيء جديد."

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