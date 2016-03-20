أخبار عاجلة

القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

محمد بن راشد يعتمد الميثاق الوطني للسعادة والإيجابية

Google+ Print
محمد بن راشد يعتمد الميثاق الوطني للسعادة والإيجابية محمد بن راشد يعتمد الميثاق الوطني للسعادة والإيجابية

اعتمد وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ميثاقاً وطنياً للسعادة والإيجابية التزاما بخلق البيئة الأسعد لمجتمع الامارات.جاء ذلك على خلال ترأسه اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء اليوم الاحد.

وقال سموه على حسابه الرسمي في "تويتر" :"اعتمدنا اليوم تسمية رئيس تنفيذي للسعادة والايجابية في جميع المؤسسات، ومجالس للسعادة المؤسسية والايجابية في الوزارات الاتحادية."

واضاف:" واعتمدنا ايضاً برامج لتصنيف اكثر بيئات العمل سعادة وايجابية في القطاع الحكومي والخاص.. لأن السعادة مفتاح الإنتاجية."

واختتم قائلاً:" السعادة والايجابية أسلوب حياة .. والتزام حكومي .. وروح حقيقية توحد المجتمعات .. ونحن في بداية مسار نتعلم فيه كل يوم شيء جديد."
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية