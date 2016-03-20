أخبار عاجلة

القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

أمن الجيزة يشن حملة لإزالة تعديات على الأراضى الزراعية

Google+ Print
أمن الجيزة يشن حملة لإزالة تعديات على الأراضى الزراعية أمن الجيزة يشن حملة لإزالة تعديات على الأراضى الزراعية
تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من شن حملة ضد التعدى على الأراضى الزراعية، لإزالة أعمال البناء بالتنسيق مع قيادات وضباط المديرية وقوات العمليات الخاصة ورؤساء الأحياء.

أسفرت الحمله عن إزالة 118 قرارا صادرا من أحياء ومجالس مدن المحافظة، ة 7 قرارات تعدى على أملاك الدولة، و 96 حكما قضائيا، و 17 قرارا صادرا من الإدارة العامة لصرف الجيزة، و 14 قرار تعدى على الأراضى الزراعية، و 18 قرار تعدى على منافع نهر النيل.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين وعرضهم علي النيابات التى باشرت التحقيقات.


>- إزالة تعديات زراعية وبناء بدون تراخيص بالزقازيق وأبو كبير
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365