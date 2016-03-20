أمن الجيزة يشن حملة لإزالة تعديات على الأراضى الزراعية

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من شن حملة ضد التعدى على الأراضى الزراعية، لإزالة أعمال البناء بالتنسيق مع قيادات وضباط المديرية وقوات العمليات الخاصة ورؤساء الأحياء.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- إزالة تعديات زراعية وبناء بدون تراخيص بالزقازيق وأبو كبير
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أسفرت الحمله عن إزالة 118 قرارا صادرا من أحياء ومجالس مدن المحافظة، ة 7 قرارات تعدى على أملاك الدولة، و 96 حكما قضائيا، و 17 قرارا صادرا من الإدارة العامة لصرف الجيزة، و 14 قرار تعدى على الأراضى الزراعية، و 18 قرار تعدى على منافع نهر النيل.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين وعرضهم علي النيابات التى باشرت التحقيقات.
>- إزالة تعديات زراعية وبناء بدون تراخيص بالزقازيق وأبو كبير
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