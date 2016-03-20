بالصور.. ضبط 113 بائعا ورفع 41 عربة مأكولات وتنفيذ 685 إزالة بالقاهرة

استكملت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملاتها الأمنية الموسعة، والتى شملت عددًا من مناطق العاصمة، لتحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بكل شوارع العاصمة، بهدف إعادة المظهر الحضارى لشوارع العاصمة، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، ورفع كل المظاهر السلبية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهى والمحال المخالفة التى تُدار بدون ترخيص.

واستهدفت الحملات، التى قادها اللواء جمال سعيد نائب مدير أمن القاهرة حكمدار العاصمة، واللواء إبراهيم عوض مدير إدارة شرطة المرافق، بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، مناطق (شارع عين شمس-ميدان العتبة شارع الجيش شارع الأزهر-ميدان العباسية-ميدان العرب بالمعادى-منطقة الرحاب).

وأسفرت الحملات عن (685 إزالة إدارية، و 122 محضر إشغال طريق، و 99 محضر تلوث بيئة، و 98 إدارة محال عامة ومقاهى بدون ترخيص، و 113 بائعا جائلا، و 9شهادات صحية، و 1غلق إدارى، و12عربة يد، و 8 عربة فول، 2عربة كارو، 15تروسيكل لبيع الفاكهة، 4 فاترينة لبيع المأكولات، 3 استكمالات قرارات أزالة.

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