أخبار عاجلة

القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالصور.. ضبط 113 بائعا ورفع 41 عربة مأكولات وتنفيذ 685 إزالة بالقاهرة

Google+ Print
بالصور.. ضبط 113 بائعا ورفع 41 عربة مأكولات وتنفيذ 685 إزالة بالقاهرة بالصور.. ضبط 113 بائعا ورفع 41 عربة مأكولات وتنفيذ 685 إزالة بالقاهرة
استكملت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملاتها الأمنية الموسعة، والتى شملت عددًا من مناطق العاصمة، لتحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بكل شوارع العاصمة، بهدف إعادة المظهر الحضارى لشوارع العاصمة، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، ورفع كل المظاهر السلبية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهى والمحال المخالفة التى تُدار بدون ترخيص.

إزالة مخالفات بالقاهرة (1)

واستهدفت الحملات، التى قادها اللواء جمال سعيد نائب مدير أمن القاهرة حكمدار العاصمة، واللواء إبراهيم عوض مدير إدارة شرطة المرافق، بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، مناطق (شارع عين شمس-ميدان العتبة شارع الجيش شارع الأزهر-ميدان العباسية-ميدان العرب بالمعادى-منطقة الرحاب).

إزالة مخالفات بالقاهرة (2)

وأسفرت الحملات عن (685 إزالة إدارية، و 122 محضر إشغال طريق، و 99 محضر تلوث بيئة، و 98 إدارة محال عامة ومقاهى بدون ترخيص، و 113 بائعا جائلا، و 9شهادات صحية، و 1غلق إدارى، و12عربة يد، و 8 عربة فول، 2عربة كارو، 15تروسيكل لبيع الفاكهة، 4 فاترينة لبيع المأكولات، 3 استكمالات قرارات أزالة.

إزالة مخالفات بالقاهرة (3)

إزالة مخالفات بالقاهرة (4)

إزالة مخالفات بالقاهرة (5)

إزالة مخالفات بالقاهرة (6)

إزالة مخالفات بالقاهرة (7)

إزالة مخالفات بالقاهرة (8)

إزالة مخالفات بالقاهرة (9)

إزالة مخالفات بالقاهرة (10)

القبض على صاحب مكتبة بحوزته 11 ألف صاروخ ألعاب نارية قبل ترويجها بالمرج
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365