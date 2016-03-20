إخلاء سبيل طبيب بمستشفى النيل بشبرا الخيمة تعدى على زميله بالضرب

أمر المستشار مصطفى المتناوى رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة، بإخلاء سبيل طبيب بقسم العظام بمستشفى النيل للتأمين الصحى بضمان محل إقامته، لتعديه على طبيب آخر بذات القسم بالضرب وإحداث قطع بالشفة.

وكان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من العقيد وائل صديق مأمور قسم أول شبرا الخيمة بالواقعة، ودلت تحريات المباحث بإشراف العقيد محمود هندى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا، على ورود بلاغ من" وسيم .س.ح" 32 سنة طبيب بشرى بقسم العظام بمستشفى النيل للتأمين الصحى بتضرره من "أحمد .م.ع" طبيب عظام بذات المستشفى والقسم، لتعديه عليه بالضرب وإحداث إصابته بجرح قطعى بالشفة السفلى وكدمة بالكوع الأيسر، وأرجع ذلك لحدوث خلاف بينهما فى العمل بالقسم، وقدم تقريرا طبيا صادرا من المستشفى التى يعمل بها يتضمن ذات الإصابات.

وفى وقت لاحق حضر لديوان القسم من تلقاء نفسه المشكو فى حقه المدعو "أحمد .م"، وبمواجهته بما نسب إليه أنكر ذلك، وقرر حدوث مشادة كلامية مع المبلغ تطورت لاشتباك بالأيدى وسقط أرضاً مما أسفر عنه حدوث إصابته، وأضاف بقيام المبلغ بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بكدمات بالركبة اليسرى وآخر بالشفه العليا للفم، وقدم تقريرا طبيا صادرا من مستشفى النيل يفيد ذات الإصابات.

وحرر محضر رقم 60 أحوال قسم أول شبرا الخيمة، وبعرضه على النيابة العامة، أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها.

طبيب يعتدى بالضرب على زميله بمستشفى النيل للتأمين الصحى فى شبرا الخيمة