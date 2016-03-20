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بدء نظر محاكمة المتهمين بـ"خلية طنطا الإرهابية"

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بدء نظر محاكمة المتهمين بـ"خلية طنطا الإرهابية" بدء نظر محاكمة المتهمين بـ"خلية طنطا الإرهابية"
بدأت منذ قليل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الأحد، نظر جلسة محاكمة 13 متهمًا بـ"خلية طنطا الإرهابية"، لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية.

تعقد الجلسة برئاسة وعضوية المستشارين أحمد أبو الفتوح وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

- اليوم.. نظر محاكمة المتهمين بـ"خلية طنطا الإرهابية"

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