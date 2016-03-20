حبس عامل ألقى زوجته من الطابق الخامس لشكه فى سلوكها بالقليوبية

أمر أحمد عبد الناصر مدير نيابة مركز شبين القناطر، بحبس عامل أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بضرب زوجته وإلقائها من الطابق الخامس، لشكه فى سلوكها.

تلقى العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بلاغا من الأهالى بقرية كفر شبين، بقيام عامل بإلقاء زوجته من الطابق الخامس، حيث لقيت مصرعها، وتم إخطار اللواء سعيد شلبى مدير الأمن، فانتقل اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، وتبين أن المجنى عليها تدعى "ن ع 20 سنة" ربة منزل، جثة هامدة إثر إصابتها فى أنحاء الجسد.

وتوصلت التحريات أن زوجها قام بالتعدى عليها بالضرب بعد مشادة كلامية بينهما لشكه فى سلوكها، فهربت من أمامه فى المنزل وصعدت إلى شقتها فى الطابق الخامس وأغلقت باب الحجرة عليها خوفا منه لقيامه بضربها، إلا أنه قام بكسر باب الحجرة وألقاها من شباك الحجرة فى الشارع، فسقطت على الأرض ولقيت مصرعها فى الحال، وتم نقلها إلى مستشفى شبين العام، وتم إلقاء القبض على الزوج ويدعى "ر ا أ" 26 سنة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

- القبض على زوج متهم بإلقاء زوجته من الطابق الخامس فى القليوبية