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«عين» يلتقي «أبو الليف» غداً في أول ظهور له بعد شفائه

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«عين» يلتقي «أبو الليف» غداً في أول ظهور له بعد شفائه «عين» يلتقي «أبو الليف» غداً في أول ظهور له بعد شفائه

أبو الليف (أرشيفية)

كتبت – إنجي لطفي

يشهد برنامج “عين” الذي تقدمه الإعلامية سليمان والذي يذاع على قناة “الحياة” في الساعة 11 مساء غد الاثنين انفراداً خاصاً و حصرياً مع المطرب ابوالليف وأسرته في اول ظهور له بعد شفائه من المرض ويتحدث “أبو الليف” عن علاقته بأيمن بهجت قمر والمطرب هاني شاكر.

كما يشهد البرنامج احتفال الفنان سعد الصغير بمشاركة الفنانة جواهر بعيد الام بأحد دار المسنين.

والتقت الإعلامية شيرين سليمان مقدمة برنامج “عين” بالفنانة الهام شاهين التي ذرفت دموعها وهي تتحدث عن الفنان الراحل ممدوح عبد العليم عندما كرمه مهرجان المركز الكاثويكي.

وتعرض كاميرا “عين” تفاصيل فيلم “نعمة” في عرضه الخاص مع مخرج الفيلم طوني نبيل وأبطاله .

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