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متظاهرو المنوفية يغلقون أبواب مجلس مدينة شبين الكوم

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متظاهرو المنوفية يغلقون أبواب مجلس مدينة شبين الكوم متظاهرو المنوفية يغلقون أبواب مجلس مدينة شبين الكوم
الأبواب مغلقة

الأبواب مغلقة

قام العشرات من متظاهرو محافظة المنوفية بإغلاق الأبواب الرئيسية لمبنى مجلس مدينة شبين الكوم لمنع الموظفين من الدخول إلى مبنى مجلس المدينة ، حيث قام المتظاهرون بإغلاق الثلاث بوابات الرئيسية بمبنى مجلس مدينة شبين الكوم لمنع الموظفين ورئيس المجلس من الدخول لمباشرة عملهم ، كما نشبت عدد من المشادات الكلامية بين المتظاهرين وعدد من العاملين بمكاتب المستشار العسكرى لرفض إغلاق البوابة المؤدية إلى مكاتبه .

يذكر أن متظاهري المنوفية كانوا قد حاولوا فى الساعات الأولى من صباح اليوم إغلاق مبنى مجمع المحاكم بشبين الكوم ، ولكن الأمن أحبط المحاولة وقام بطردهم من أمام المبنى .

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