متظاهرو المنوفية يغلقون أبواب مجلس مدينة شبين الكوم

قام العشرات من متظاهرو محافظة المنوفية بإغلاق الأبواب الرئيسية لمبنى مجلس مدينة شبين الكوم لمنع الموظفين من الدخول إلى مبنى مجلس المدينة ، حيث قام المتظاهرون بإغلاق الثلاث بوابات الرئيسية بمبنى مجلس مدينة شبين الكوم لمنع الموظفين ورئيس المجلس من الدخول لمباشرة عملهم ، كما نشبت عدد من المشادات الكلامية بين المتظاهرين وعدد من العاملين بمكاتب المستشار العسكرى لرفض إغلاق البوابة المؤدية إلى مكاتبه .

يذكر أن متظاهري المنوفية كانوا قد حاولوا فى الساعات الأولى من صباح اليوم إغلاق مبنى مجمع المحاكم بشبين الكوم ، ولكن الأمن أحبط المحاولة وقام بطردهم من أمام المبنى .