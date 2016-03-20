أخبار عاجلة

القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. "فلاى دبى": لن نعلن أسماء الضحايا إلا بعد إخطار عائلاتهم

Google+ Print
بالصور.. "فلاى دبى": لن نعلن أسماء الضحايا إلا بعد إخطار عائلاتهم بالصور.. "فلاى دبى": لن نعلن أسماء الضحايا إلا بعد إخطار عائلاتهم

>قال غيث الغيث الرئيس التنفيذى لشركة فلاى دبى: إن الشركة تواصل جهودها لتوفير كل الدعم لأهالى الضحايا، وننسق مع روسيا لمعرفة أسباب الحادث وندعو لعدم التسرع بإصدار تخمينات.

وأضاف الرئيس التنفيذى لشركة فلاى دبى خلال مؤتمر صحفى بثه التليفزيون على الهواء مباشرة من دبى، للحديث عن مستجدات الحادث: لدينا الآن فريق من الخبراء يعملون فى روسيا و دبي لجمع المعلومات على الأرض ومستمرون في عملياتنا كالمعتاد.

وشدد الرئيس التنفيذى للشركة، على مواصلة جهودها للاتصال بأهالى الضحايا، وذكر: لن نعلن أسماء الضحايا إلا بعد إخطار عائلاتهم.

وأشار الغيث، إلى أن الظروف فى المطار كانت جيدة لهبوط الطائرة وأن الشركة تتبع أعلى معايير السلامة فى تسيير الرحلات.

الطائره الاماراتيه ، فلاى دبى ، الطائره المنكوبه ، روسيا (1)

الطائره الاماراتيه ، فلاى دبى ، الطائره المنكوبه ، روسيا (2)

الطائره الاماراتيه ، فلاى دبى ، الطائره المنكوبه ، روسيا (3)

الطائره الاماراتيه ، فلاى دبى ، الطائره المنكوبه ، روسيا (4)

الطائره الاماراتيه ، فلاى دبى ، الطائره المنكوبه ، روسيا (5)

الطائره الاماراتيه ، فلاى دبى ، الطائره المنكوبه ، روسيا (6)

الطائره الاماراتيه ، فلاى دبى ، الطائره المنكوبه ، روسيا (7)

الطائره الاماراتيه ، فلاى دبى ، الطائره المنكوبه ، روسيا (8)

الطائره الاماراتيه ، فلاى دبى ، الطائره المنكوبه ، روسيا (9)

الطائره الاماراتيه ، فلاى دبى ، الطائره المنكوبه ، روسيا (10)

الطائره الاماراتيه ، فلاى دبى ، الطائره المنكوبه ، روسيا (11)

الطائره الاماراتيه ، فلاى دبى ، الطائره المنكوبه ، روسيا (12)

الطائره الاماراتيه ، فلاى دبى ، الطائره المنكوبه ، روسيا (13)

الطائره الاماراتيه ، فلاى دبى ، الطائره المنكوبه ، روسيا (14)

الطائره الاماراتيه ، فلاى دبى ، الطائره المنكوبه ، روسيا (15)

الطائره الاماراتيه ، فلاى دبى ، الطائره المنكوبه ، روسيا (16)

الطائره الاماراتيه ، فلاى دبى ، الطائره المنكوبه ، روسيا (17)

الطائره الاماراتيه ، فلاى دبى ، الطائره المنكوبه ، روسيا (18)

الطائره الاماراتيه ، فلاى دبى ، الطائره المنكوبه ، روسيا (19)

الطائره الاماراتيه ، فلاى دبى ، الطائره المنكوبه ، روسيا (20)

الطائره الاماراتيه ، فلاى دبى ، الطائره المنكوبه ، روسيا (21)

الطائره الاماراتيه ، فلاى دبى ، الطائره المنكوبه ، روسيا (22)


>- "فلاى دبى": 20 ألف دولار لعائلة كل ضحية على متن الطائرة المنكوبة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365