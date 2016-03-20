بالصور.. "فلاى دبى": لن نعلن أسماء الضحايا إلا بعد إخطار عائلاتهم

>قال غيث الغيث الرئيس التنفيذى لشركة فلاى دبى: إن الشركة تواصل جهودها لتوفير كل الدعم لأهالى الضحايا، وننسق مع روسيا لمعرفة أسباب الحادث وندعو لعدم التسرع بإصدار تخمينات.

وأضاف الرئيس التنفيذى لشركة فلاى دبى خلال مؤتمر صحفى بثه التليفزيون على الهواء مباشرة من دبى، للحديث عن مستجدات الحادث: لدينا الآن فريق من الخبراء يعملون فى روسيا و دبي لجمع المعلومات على الأرض ومستمرون في عملياتنا كالمعتاد.

وشدد الرئيس التنفيذى للشركة، على مواصلة جهودها للاتصال بأهالى الضحايا، وذكر: لن نعلن أسماء الضحايا إلا بعد إخطار عائلاتهم.

وأشار الغيث، إلى أن الظروف فى المطار كانت جيدة لهبوط الطائرة وأن الشركة تتبع أعلى معايير السلامة فى تسيير الرحلات.

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