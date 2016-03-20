بالصور.. الشاحنات تبدأ برفع النفايات المكدسة خارج بيروت

>بدأت شاحنات برفع النفايات المكدسة خارج بيروت بموجب خطة اعتمدتها الحكومة اللبنانية لوضع حد لأزمة النفايات المستمرة منذ ثمانية أشهر.

ففى 12مارس قرر مجلس الوزراء إعادة فتح مطمر مثير للجدل بغية نقل أطنان من النفايات المكدسة منذ اشهر، بالرغم من غضب المواطنين، خاصة فى ضواحى العاصمة اللبنانية.

وكانت عشرات الشاحنات تنشط الأحد منذ الساعة السادسة صباحا فى رفع اكياس النفايات التى اظهرت صور ملتقطة جوا انها اخذت شكل نهر فى جديدة المتن شمال العاصمة بيروت.

وكانت السلطات أعلنت السبت ان شاحنات محملة بالنفايات بدأت بدخول مطمر الناعمة جنوب العاصمة.

فمنذ اغلاق هذا المطمر الاكبر فى البلاد فى يوليو تكدست اطنان من النفايات خاصة فى ضواحى بيروت.

وكان ناشطون من حراك "طلعت ريحتكم" اغلقوا الاثنين طرقا مؤدية الى بيروت احتجاجا على قرار الحكومة اعادة فتح مطمر الناعمة لفترة قصيرة لمدة شهرين معتبرا ان هذه الخطة لا تحل المشكلة بشكل مسؤول يراعى البيئة.

وسيفتح مطمران جديدان ايضا فى ضاحية بيروت بحسب الخطة الحكومية.

و"طلعت ريحتكم" كان وراء تظاهرات غير مسبوقة للمواطنين قبل ثمانية اشهر للتنديد بعجز الحكومة خاصة فى مسألة رفع النفايات من الشوارع.



>