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مؤتمر إنريكي - علينا أن نركز على فياريال ونعود بالنقاط الثلاث.. الدوري لم ينتهي بعد

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مؤتمر إنريكي - علينا أن نركز على فياريال ونعود بالنقاط الثلاث.. الدوري لم ينتهي بعد مؤتمر إنريكي - علينا أن نركز على فياريال ونعود بالنقاط الثلاث.. الدوري لم ينتهي بعد

أكد لويس إنريكي مدرب برشلونة أن فريقه عليه أن يركز على مواجهة فياريال بالدوري، مشيرا إلى أن الأمور لم تحسم بعد لكن موقفه رائع في جدول الترتيب.

وكان أتليتكو مدريد قد خسر بنتيجة 2-1 من مضيفه سبورتينج خيخون ليتسع الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 8 نقاط، ويواجه البلوجرانا فياريال على ملعب الأخير يوم الأحد، وفي حالة الفوز فالفارق سيصبح 11 نقطة.

وصرح إنريكي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة "فياريال فريق قوي، ولديهم أسلوب خطير، لذا علينا أن نفكر حول مواجهته، علينا أن نعود من المادريجال بالنقاط الثلاثة."

واستطرد "نحن في مركز جيد للمنافسة على الألقاب الثلاثة الكبرى، لكن لم يحسم أي شيء بعد".

كما تابع "رأيت احصائيات للفريق أنه في حالة جيدة مما كان عليه في نفس الوقت من الموسم الماضي، لا توجد حسابات رياضية، لكننا متفائلون لنأمل أن نحافظ على لياقتنا البدنية".

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