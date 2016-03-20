مفوضية اللاجئين بالإسكندرية تفتتح معرض منتجات فى اليوم العالمى للمرأة

افتتحت عسير المضاعين، مدير المكتب الميدانى لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالإسكندرية، صباح اليوم، معرضا بمناسبة احتفالات اليوم العالمى للمرأة "بازار لمنتجات السيدات السوريات والمصريات بالتعاون مع المركز الإقليمى للمرأة وجمعية كريتاس وأندية الروتارى".

ويعرض البازار منتجات من مشغولات يدوية وأطعمة للاجئات سوريات ترعاهن المفوضية، والسيدات المصريات اللاتى تدربن على الأشغال اليدوية بإدارة تنمية المرأة بالمركز، وذلك لتشجيع السيدات على اكتساب مهنة جديدة تساعدهن فى حياتهن وتدعم أسرهن.

كما تتضمن فعاليات الاحتفالية أنشطة توعوية مختلفة لرفع الوعى الصحى أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى عن طريق عرض الفحص الذاتى للثدى على مانيكان تعليمى، إرشادات وتوعية للسيدات عن أهمية الرضاعة الطبيعية واستمرارها للمرأة العاملة، وإمكانية قياس الضغط، والسكر، والوزن، وتحليل مكونات كتلة الجسم مجانا، وإمكانية الكشف على السيدات للاكتشاف المبكر لأورام الثدى.

حضر الافتتاح سردار بالانتابه، قنصل عام تركيا بالإسكندرية، والدكتور سامح صادق مدير المركز الإقليمى للمرأة، والدكتور يوسف وهبة، مدير جمعية كريتاس بالإسكندرية، وصفاء مهنى، قائم بالأعمال وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالإسكندرية، وطارق جمال مدير الأندية بوزارة الشئون الاجتماعية بالإسكندرية، وصباح عبد القادر، المدير الإدارى والمالى بوزارة التضامن، و10 رؤساء أندية روتارى بالإسكندرية، والدكتور صلاح زاهر، استشارى الأطفال بالإسكندرية ومدير مركز الأطفال بسموحة، وأميمة الشيخ، مساعد محافظ المنطقة الروتارية ورئيس مجلس إدارة جمعية الريادة للتنمية.

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