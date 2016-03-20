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دفاع غادة إبراهيم: عقد مؤتمر صحفى قريبًا لكشف حقيقة اتهام موكلتى

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دفاع غادة إبراهيم: عقد مؤتمر صحفى قريبًا لكشف حقيقة اتهام موكلتى دفاع غادة إبراهيم: عقد مؤتمر صحفى قريبًا لكشف حقيقة اتهام موكلتى
قال باسم محمد عبد الرحمن، محامى الفنانة غادة إبراهيم، إنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا، خلال الفترة القليلة المقبلة، بغرض كشف العديد من الحقائق فى القضية التى اتهمت موكلته فيها بإدارة وتأجير شقة لممارسة الأعمال المنافية بالآداب أمام الرأى العام.

وأضاف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الفنانة غادة تحتاج إلى حالة من الاستجمام لرفع الغمى التى تعرضت لها خلال الفترة الماضية، ما بين سجن قسم شرطة دار السلام وسجن القناطر، عقب اتهامها بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب.


>- محامى غادة إبراهيم: القضاء أنصف موكلتى ببراءتها من تهمة "تسهيل الدعارة"
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