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وكيل إيفونا لـ في الجول: دورتموند لم يطلب ضمه.. ولن يرحل قبل دوري الأبطال

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وكيل إيفونا لـ في الجول: دورتموند لم يطلب ضمه.. ولن يرحل قبل دوري الأبطال وكيل إيفونا لـ في الجول: دورتموند لم يطلب ضمه.. ولن يرحل قبل دوري الأبطال

تحدث حبيب بايت وكيل ماليك إيفونا مهاجم الأهلي عن صحة العروض الأوروبية التي وصلت للاعب الجابوني في الفترة الأخيرة.

وتزعم تقارير صحفية أن المهاجم صاحب الـ23 عاما تلقى أكثر من عرض من أندية أوروبية من أجل ضمه في الصيف المقبل، وأبرزها من بروسيا دورتموند.

وقال حبيب لـFilGoal.com من فرنسا: "لا أعرف لماذا يتحدث الناس في عن عرض من دورتموند لإيفونا، لم يتحدث معي أحد من دورتموند بشأن ذلك".

وتابع "الأكيد هو أن إيفونا لم يصله أي عروض من دورتموند".

وكيل إيفونا استدرك "لكن في الفترة الأخيرة وصلنا أكثر من عرض أوروبي لإيفونا، في الحقيقة هي مفاوضات شفهية معي وليست عروضا رسمية".

وأكمل "لا يمكنني أن أفصح عن أسماء هذه الأندية الآن".

والسؤال الآن، متى يرحل إيفونا عن الأهلي مع وجود أندية أوروبية مهتمة بضمه؟

أجاب حبيب "إيفونا يحب الأهلي ويريد أن يبقى مع الفريق في الفترة الحالية".

وأتم "لدى إيفونا مشروعا مع الأهلي، ويريد أن يفوز بدوري أبطال إفريقيا مع الفريق وبالتالي لن يرحل قبل تحقيق حلمه".

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