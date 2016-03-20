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دربي اليد – مدرب الأهلي: تلك المباريات لها حسابات خاصة

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دربي اليد – مدرب الأهلي: تلك المباريات لها حسابات خاصة دربي اليد – مدرب الأهلي: تلك المباريات لها حسابات خاصة

أكد طارق محروس المدير الفني لفريق كرة اليد بالأهلي أن مباراة فريقه مع الزمالك ضمن دوري كرة اليد اليوم الأحد "لها حسابات خاصة".

ويحتل الزمالك قمة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة بالفوز بـ18 لقاء من أصل 18، بـ54 نقطة.

فيما يأتي الأهلي في المركز الرابع بـ39 نقطة قبل لقاء الفريقين في تمام الثالثة.

وقال محروس في تصريحات نشرها الاتحاد المصري لكرة اليد: "تلك المباراة تعطي مؤشر لمستوى كرة اليد المصري لما يضمه الأهلي والزمالك من لاعبين دوليين على مستوى عالي فنيا وبدنيا".

وأضاف "نحن نعلم جيدا أن الجمهور في والمنطقة العربية يتابع مباراة القمة، خاصة أن المصري توج بكأس الأمم".

وأتم "يهمنا كثيرا أن تخرج المباراة بشكل جيد على جميع الأصعدة فنيا وسلوكيا".

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فيديو اليوم السابع

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