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مساعد أول وزير العدل:على تواصل دائم بـ"العجاتى" لتيسير ملفات الوزارة العالقة

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مساعد أول وزير العدل:على تواصل دائم بـ"العجاتى" لتيسير ملفات الوزارة العالقة مساعد أول وزير العدل:على تواصل دائم بـ"العجاتى" لتيسير ملفات الوزارة العالقة
أكد المستشار رضا شوكت مساعد أول وزير العدل، اليوم الأحد، أن أعمال الوزارة تسير بشكل طبيعى داخل الوزارة، مؤكدًا أنه على اتصال دائم بالمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، والقائم بأعمال وزير العدل.

وأضاف شوكت لـ"اليوم السابع"، أن "العجاتى" لم يتوجه للوزارة وأنه يتابع أعمال وتطورات الوزارة من مكتبه، بناءً على تكليف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بعد إقالة المستشار أحمد الزند.

وأكد مساعد أول وزير العدل، أنه استعرض كل الملفات المعلقة مع "العجاتى" لعدم تعطل أى ملف هام، لافتًا لأن وزير الشئون القانونية شدد عليه إنجاز كل القضايا العالقة، والتى تحتاج إلى قرارات لتنفيذها.


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