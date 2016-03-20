أرقام في الجول – على من سيستقر ماكليش.. جبر أم دويدار؟

كلاهما لعب مباراتين تحت أنظار مدرب الزمالك، فأيهما سيظفر بالمشاركة الأساسية في المباريات المقبلة بجوار البوركيني محمد كوفي؟

يبدو أن الاسكتلندي قد استقر بشكل كبير على أحد لاعبي قلب الدفاع في التشكيلة الأساسية للقلعة البيضاء، فكوفي لعب المباريات الأربعة التي جلس فيها أليكس ماكليش على دكة الفريق يتابع اللقاء.

البوركيني واجه الإنتاج الحربي والمقاولون العرب إضافة لمرتين أمام دوالا الكاميرني.

لكن يبقى السؤال، من سيجاوره؟ علي جبر أم أحمد دويدار.

الثنائي شارك في مباراتين من الأربعة، فجبر لعب مباراتي الدوري ودويدار خاض مواجهتي دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

فأيهما نال قناعة ماكليش استعدادا لما تبقى من مباريات الموسم الحالي؟

في هذا التقرير نستعرض سويا ما قدمه اللاعبان في المباريات الأربعة، بعض الأرقام التي توضح الفارق بينهما والتي قد ترجح كفة أحدهما على الآخر.

التمرير

جبر أفضل على صعيد التمرير بشكل سليم، تبلغ نسبته 96.43% مقابل 71.9%. فارق كبير.

لكن، دويدار يمرر للأمام أكثر من جبر الذي تكون أكثر من نصف تمريراته إلى الخلف أو الجانبين. فدويدار يمرر للأمام بنسبة 44.5% مقابل 40.5% لجبر.

دويدار أيضا يمتلك جرأة أكثر في الملعب لأنه قام بمراوغتين خلال الـ180 دقيقة أمام دوالا، أما جبر فلم يقم بأي مراوغات صحيحة ضد الإنتاج والمقاولون.

الاستخلاص

جبر أفضل مرة أخرى، استخلص الكرة 23 مرة وفقدها مرة وحيدة مقابل 11 استخلاص لدويدار وفقدان للكرة مرتين.

التصديات

إذا كان جبر أفضل في قطع الكرات ودقة التمرير فإن دويدار أحسن في القيام بالتصديات الدفاعية أو الـBlocks. قام بـ3 تصديات مقابل 2 لجبر إضافة لإبعاده الكرة عن منطقة جزاء الزمالك 9 مرات.