وقفة احتجاجية لأصحاب مستودعات الدقيق أمام "التموين" لتوفير ماكينات صرف آلى

نظم العشرات من أصحاب مستودعات الدقيق من مختلف المحافظات وقفة احتجاجية، اليوم، الأحد، أمام وزارة التموين للمطالبة بتوفير ماكينات صرف إلى بالمجان، وبزيادة هامش الربح.

وقال محمد بسيونى صاحب مستودع دقيق بمحافظة الشرقية لـ"اليوم السابع" إن سعر ماكينة الصرف تتكلف نحو 3.600 جنيه، حيث أنهم لا يستطيعون دفع هذا المبلغ مطالبين بالحصول عليها بالمجان أسوة بأصحاب المخابز.

وأشار إلى أنهم يحصلون على طن الدقيق بسعر 700 جنيه ويبيع صاحب المستودع الطن بـ750 جنيها بهامش ربح يقدر بـ50 جنيها فقط، موضحا أنهم يتكبدون مصروفات تفوق الربح المحدد ومن حيث مصاريف الشحن والعمالة والإيجار والفواتير والضرائب المختلفة.

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