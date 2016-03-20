المتحدث باسم وزارة الكهرباء: لدينا فائض فى الإنتاج ولا تخفيف للأحمال

>كشف الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، ارتفاع معدل إنتاج الكهرباء عن معدل الاستهلاك، مؤكدًا وجود فائض فى إنتاج الكهرباء، وذلك عكس الأوضاع فى العام الماضى، مضيفا: كنا نلجأ إلى تخفيف الأحمال لأن الإنتاج كان أقل من معدل الاستهلاك.

وحول ارتفاع فواتير الكهرباء، أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء فى مداخلة تليفزيونية، أن المنظومة اليدوية لا تخلو من الخطأ، ولكن يتم معالجة الأمر ومعاقبة من تسبب فى أى زيادة على أى فاتورة لأى مواطن.

- "الكهرباء" تنتهى من تركيب عدادات مسبوقة الدفع فى 2180 مسجدًا و41 كنيسة على مستوى الجمهورية.. الوزارة: العدادات الجديدة تساعد فى ترشيد الاستهلاك.. وقيمة الفواتير انخفضت بعد تغيير الأجهزة التقليدية

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