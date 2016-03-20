أخبار عاجلة

القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ننشر أسماء شهداء كمين الشرطة جنوب العريش

Google+ Print
ننشر أسماء شهداء كمين الشرطة جنوب العريش ننشر أسماء شهداء كمين الشرطة جنوب العريش
حصل "اليوم السابع" على أسماء شهداء كمين الشرطة جنوب العريش الذى تعرض لهجوم مسلح مساء أمس.

وتضم القائمة مجند يوسف أمير فؤاد (21 عاما) من المنوفية، ومجند محمد طه حسين (21 عاما) من الإسماعيلية، ومجند حسن أبو غنيمة محمد (21 عاما) من بنى سويف، ومجند فتحى جمال فتحى (21 عاما) من دمياط، ومجند مصطفى على محمد (21 عاما) من السويس، ومجند محمد مصطفى حسين (21 عاما) من أبو كبير - الشرقية، ومجند حمادة غريب عبد العزيز (21 عاما) من المنوفية، وعريف شرطة سعد أحمد سعيد (30 عاما) من أسيوط، ومجند محمود إبراهيم عبد الجواد (21 عاما) من الجيزة، ومجند إبراهيم عبد الغنى على من القليوبية، ومجند بسام هنداوى محمد (21 عاما) من الإسماعيلية، ومجند ياسر ممدوح محمد (21 عاما) من بورسعيد، والنقيب محمود منير محمود (32 عاما) من فاقوس بالشرقية، وملازم أول محمد إبراهيم (27 عاما) من مدينة العريش، والنقيب محمد عمر البدرى (32 عاما) من المنوفية.

وكانت مصادر أمنية بشمال سيناء أعلنت ارتفاع ضحايا تفجير كمين أمنى جنوب مدينة العريش إلى 18 شهيدًا، بينهم 4 ضباط.

- الإسماعيلية تستعد لتشييع جثمانى شهيدى الواجب بالعريش

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365