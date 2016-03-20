ننشر أسماء شهداء كمين الشرطة جنوب العريش

حصل "اليوم السابع" على أسماء شهداء كمين الشرطة جنوب العريش الذى تعرض لهجوم مسلح مساء أمس.

وتضم القائمة مجند يوسف أمير فؤاد (21 عاما) من المنوفية، ومجند محمد طه حسين (21 عاما) من الإسماعيلية، ومجند حسن أبو غنيمة محمد (21 عاما) من بنى سويف، ومجند فتحى جمال فتحى (21 عاما) من دمياط، ومجند مصطفى على محمد (21 عاما) من السويس، ومجند محمد مصطفى حسين (21 عاما) من أبو كبير - الشرقية، ومجند حمادة غريب عبد العزيز (21 عاما) من المنوفية، وعريف شرطة سعد أحمد سعيد (30 عاما) من أسيوط، ومجند محمود إبراهيم عبد الجواد (21 عاما) من الجيزة، ومجند إبراهيم عبد الغنى على من القليوبية، ومجند بسام هنداوى محمد (21 عاما) من الإسماعيلية، ومجند ياسر ممدوح محمد (21 عاما) من بورسعيد، والنقيب محمود منير محمود (32 عاما) من فاقوس بالشرقية، وملازم أول محمد إبراهيم (27 عاما) من مدينة العريش، والنقيب محمد عمر البدرى (32 عاما) من المنوفية.

وكانت مصادر أمنية بشمال سيناء أعلنت ارتفاع ضحايا تفجير كمين أمنى جنوب مدينة العريش إلى 18 شهيدًا، بينهم 4 ضباط.

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