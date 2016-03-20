أخبار عاجلة

القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مستوطنون يجددون اقتحامهم للأقصى والمرابطات يعتصمن على بواباته

Google+ Print
مستوطنون يجددون اقتحامهم للأقصى والمرابطات يعتصمن على بواباته مستوطنون يجددون اقتحامهم للأقصى والمرابطات يعتصمن على بواباته

اقتحمت مجموعات من المستوطنين المتطرفين الأحد، المسجد الأقصى المبارك بفلسطين من باب المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى.

فى الوقت نفسه، نظمت مجموعة من النساء المبعدات عن الأقصى، اعتصاما أمام بوابات المسجد، احتجاجا على منعهن من دخول الأقصى لأكثر من سبعة أشهر متتالية، بسبب مشاركتهن بهتافات التكبير الاحتجاجية ضد اقتحامات المستوطنين.

وانتشر المصلون وطلبة مجالس العلم فى المسجد المبارك، وقاموا بالتكبير ضد اقتحامات المستوطنين وجولاتهم الاستفزازية والمشبوهة فى الأقصى.

وتواصل شرطة الاحتلال الخاصة المتمركزة على بوابات المسجد الأقصى الرئيسية "الخارجية" فرض إجراءاتها المشددة بحق النساء والشباب وتحتجز بطاقاتهم الشخصية خلال دخولهم للمسجد المبارك.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365