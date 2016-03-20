مستوطنون يجددون اقتحامهم للأقصى والمرابطات يعتصمن على بواباته

اقتحمت مجموعات من المستوطنين المتطرفين الأحد، المسجد الأقصى المبارك بفلسطين من باب المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى.

فى الوقت نفسه، نظمت مجموعة من النساء المبعدات عن الأقصى، اعتصاما أمام بوابات المسجد، احتجاجا على منعهن من دخول الأقصى لأكثر من سبعة أشهر متتالية، بسبب مشاركتهن بهتافات التكبير الاحتجاجية ضد اقتحامات المستوطنين.

وانتشر المصلون وطلبة مجالس العلم فى المسجد المبارك، وقاموا بالتكبير ضد اقتحامات المستوطنين وجولاتهم الاستفزازية والمشبوهة فى الأقصى.

وتواصل شرطة الاحتلال الخاصة المتمركزة على بوابات المسجد الأقصى الرئيسية "الخارجية" فرض إجراءاتها المشددة بحق النساء والشباب وتحتجز بطاقاتهم الشخصية خلال دخولهم للمسجد المبارك.

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