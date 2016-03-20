المعارضة السورية: لن نقبل بحل وسط فى مفاوضات جنيف

أكد كبير مفاوضى المعارضة السورية، محمد علوش أن المعارضة لن تقبل بحل وسط فى مفاوضات جنيف. وقال علوش- حسبما ذكرت قناة (العربية) الاخبارية الأحد، أن "المعارضة السورية تجدد مطالبها بضرورة رحيل الرئيس السورى بشار الأسد فى أى عملية سياسية"، متهما نظام الأسد بتحويل الشعب السورى إلى شعب لاجئ.

وكان العشرات قد تظاهروا أمس السبت أمام مبنى الأمم المتحدة، مطالبين برحيل الأسد، ومرددين شعارات لا لتقسيم سوريا ومعارضين أى فكرة قد تطرح فى المفاوضات بهذا الشأن.

ومن جانبه أعلن الرئيس السورى بشار الأسد أن دعم روسيا وإيران العسكرى ساعد فى استعادة الاستقرار والأمن ووفر الظروف المواتية لكى يتمكن السوريون من تقرير مصير بلادهم.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن الأسد قوله، لدى استقباله فى دمشق كمال خرازى رئيس المجلس الاستراتيجى للعلاقات الخارجية فى مكتب قائد الثورة الإسلامية فى إيران أن الدعم العسكرى والسياسى من جانب الدول الصديقة وفى المقام الأول روسيا وإيران ساعد بشكل فعال فى تعزيز صمود السوريين ضد الإرهاب .

وأشار الأسد إلى أن انتصار الشعب السورى وحلفائه فى الحرب على الإرهاب سيساهم فى قيام عالم أكثر توازنا وعدلا.

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