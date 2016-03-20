القبض على عاطل متهم بقتل صديقه بسبب خلافات سابقة فى الخصوص بالقليوبية

شهدت مدينة الخصوص مشاجرة عنيفة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء بين عاطلين، أسفرت عن مقتل أحدهما بجرح نافذ بالصدر بسبب خلافات سابقة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية بالواقعة.

ودلت تحريات المباحث أنه ورد بلاغ لقسم شرطة الخصوص بوجود مشاجرة ومتوفى بناحية شارع 8 – أرض كرداسة – دائرة القسم.

انتقل ضباط مباحث القسم، وبالفحص تبين وجود جثة المدعو "محمد حسام حسانين" 27 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم، متوفى إثر إصابتة بجرح نافذ فى الصدر من الناحية اليسرى، وبسؤال والدة المتوفى المدعوة "إيمان ا.م" 52 سنة ربة منزل ومقيمة شارع الإمام على – دائرة القسم، قررت حدوث مشاجرة بين نجلها المتوفى والمدعو"محمدم.م" 31 سنة عاطل ومقيم شارع 8 أرض كرداسة – دائرة القسم، وذلك بسبب خلافات سابقة فيما بينهما، قام على أثرها المتهم بإحداث إصابة المجنى علية التى أودت بحياته بسلاح أبيض مطواة، و بسؤال شاهد الواقعة المدعو "إسلام .س" 26 سنة حلاق ومقيم سرياقوس – دائرة مركز الخانكة أيد ذلك.

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، و تم تعيين الخدمات الأمنيه اللازمة لملاحظة الحالة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1346 جنح قسم الخصوص لسنة 2016، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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