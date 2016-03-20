ضابط تحريات "أحداث الإسماعيلية": أحد المتهمين حرض على العنف عقب فض رابعة

تواصل محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و104 متهمين آخرين، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الإسماعيلية"، الاستماع لمرافعة الدفاع.

واستمعت المحكمة لشهادة الضابط "هانى.م"، مُحرر محضر التحريات المؤرخ بتاريخ 21 يوليو 2013، وعن دور المتهم "محمود إسماعيل الحمامى"، أفاد مجرى التحريات بعد إطلاعه على محضره، بأن دور المتهم كان تحريضيًا على المشاركة فى المظاهرات التى أسفرت عن اقتحام مبنى المحافظة، مشدداً على انتمائه لجماعة الإخوان، والتى وصفها بالإرهابية، لافتاً لاستخدام وسائل الاتصالات التليفونية والدعائية عبر الإنترنت فى التحريض الذى واكب اعتصام رابعة .

وبالنسبة للمتهم "محمد إسماعيل نافع"، قال الضابط مجرى التحريات، إن المتهم يعمل محاميًا، وأنه عضو تنظيمى بجماعة الإخوان، ليلفت أنه ليس متذكرًا إن كان قد واكب الأحداث وكان حاضراً فيها من عدمه، ولكن دوره كان تحريضياً كذلك، مشيرًا إلى أن الأحداث التى شهدها محيط مبنى المحافظة أسفرت عن 3 وفيات.

وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية؛ لفض اعتصام أنصار مرسى، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.

وأحال المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، فى شهر سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات، ونسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

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